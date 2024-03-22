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Ordu'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama

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Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ile mücadele çalışmaları kapsamında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ay süresince devam eden teknik takipli çalışma sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan ikamet, üst ve araç aramalarında toplamda 118,75 gram metamfetamin, 7,70 gram eroin, 1,85 gram esrar, 9 adet sentetik ecza, 5 adet ecstacy uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, bir şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli Ordu Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu ifadesinin ardından serbest bırakıldı,

Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Ordu Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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