Suruç'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu satışı ve kullanımıyla ilgili ihbar üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışma başlattı.

Ekiplerce kimliği belirlenen S.D ve İ.D'nin üzerinde yapılan aramada, 36 gram eroin ile 1 ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.