Tekirdağ'da jandarma ekipleri 5 şüpheliyi yakaladı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ergene, Çerkezköy, Çorlu'da uyuşturucu ile yapılan mücadelede S.A., T.H., B.Ç., K.C. ve B.K. isimli şüphelilerden arama yapıldı. Yapılan aramalarda, şahsların yapılan kaba üst aramasında 84.5 gram esrar, 15 gram eroin uyuşturucu maddesi, 2 adet extacy hap ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ