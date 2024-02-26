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Tekirdağ'da jandarma ekipleri 5 şüpheliyi yakaladı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda Ergene, Çerkezköy, Çorlu'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında S.A., T.H., B.Ç., K.C. ve B.K. isimli şüphelilerden arama yapıldı. Yapılan aramalarda 84.5 gram esrar, 15 gram eroin ve 2 adet extacy hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ergene, Çerkezköy, Çorlu'da uyuşturucu ile yapılan mücadelede S.A., T.H., B.Ç., K.C. ve B.K. isimli şüphelilerden arama yapıldı. Yapılan aramalarda, şahsların yapılan kaba üst aramasında 84.5 gram esrar, 15 gram eroin uyuşturucu maddesi, 2 adet extacy hap ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy Tekirdağ Jandarma Çorlu Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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