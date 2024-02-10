Üye Girişi
Haberler

Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:

Mardin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 34,60 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Kızıltepe-Viranşehir yolu üzerindeki uygulama noktasında bir araç durduruldu.

Araçtaki şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 34,60 gram eroin ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Mardin Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title