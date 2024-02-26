Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Mardin'de bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri 19-25 Şubat'ta uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, 36 kilo 300 gram sıvı metamfetamin, 34 kilo 113 gram metamfetamin, 28 kilogram kimyasal madde, 63 gram esrar, 29 uyuşturucu nitelikte hap, 4 gram eroin ve 6 sentetik ecza ele geçirildi, 39 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.