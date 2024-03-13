Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 194 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonlarda, 194 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.T, E.K, M.C.K. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.