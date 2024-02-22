Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de yapılan operasyonda 10 kilo 154 gram eroin ile 2 kilo 768 gram morfin ele geçirildi

Güncelleme:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, çuvallar içerisinde 10 kilo 154 gram eroin ve 2 kilo 768 gram morfin ele geçirildi. Operasyon sonucunda olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kilo 154 gram eroin ile 2 kilo 768 gram morfin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-86 Duranlar-2 operasyonu icra edildi. İcra edilen faaliyetler esnasında jandarmaların titiz çalışmaları sonucunda Yüksekova ilçesi kırsalında çuvallar içerisinde 10 kilo 154 gram eroin, 2 bin 768 gram morfin maddeleri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yüksekova Jandarma Hakkari Güvenlik 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada yeni eve taşınmak, rüyada başka eve taşınmak, rüyada taşındığını görmek ne anlama gelir? Rüyada çamaşır asmak, rüyada çamaşır asmak görmek, rüyada çamaşır asmak toplamak ne anlama gelir? Rüyada çamaşır asmak, rüyada çamaşır asmak görmek, rüyada çamaşır asmak toplamak ne anlama gelir? Rüyada valiz görmek ne anlama gelir? Rüyada valiz hazırlamak, rüyada valiz toplamak, rüyada valiz kaybetmek, rüyada valiz taşımak ne demek? Rüyada tsunami görmek ne anlama gelir? Rüyada tsunami olduğunu görmek, rüyada tsunamiden kurtulmaya çalışmak ne demektir? Rüyada dalgalı tsunami... 22-23 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! UEFA kura ne zaman, UEFA Avrupa Ligi kurası yarın mı? Galatasaray'ın UEFA Son 16 Turu'ndaki muhtemel rakipleri kimler? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! CHP Edirne Belediye Başkan Adayı neden çekildi, hasta mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim elendi? 22 Şubat Cuma Survivor'da kim elendi?
title