Hakkari'de yapılan operasyonda 10 kilo 154 gram eroin ile 2 kilo 768 gram morfin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kilo 154 gram eroin ile 2 kilo 768 gram morfin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-86 Duranlar-2 operasyonu icra edildi. İcra edilen faaliyetler esnasında jandarmaların titiz çalışmaları sonucunda Yüksekova ilçesi kırsalında çuvallar içerisinde 10 kilo 154 gram eroin, 2 bin 768 gram morfin maddeleri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" denildi. - HAKKARİ