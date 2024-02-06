Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilogram Metamfetamin ve 1 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde S.K., G.K., Z.B, C.B. isimli şahıslardan yapılan arama işlemlerinde 2 kilo 900 gram metamfetamin, 1 kilo 70 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili uyuşturucu madde ticareti suçundan gerekli işlemler başlatıldı.

Erzurum Emniyeti, uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, nakli ve kullanımı ile ilgili mücadelerinin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi. - ERZURUM