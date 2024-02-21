Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Çorlu, Kapaklı ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonda bazı adres ve otomobillerde arama yaptı.

Operasyonda, 126 gram bonzai, 991 sentetik ecza, 10 gram eroin, 10 gram skunk, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.