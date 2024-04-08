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Uşak'ta Otomobilden Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden 693 adet A4 Sentetik Bonzai, 10 adet sentetik ecza, bir miktar eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine uygulama noktasında bir otomobil durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada otomobilden 693 adet A4 Sentetik Bonzai, 10 adet sentetik ecza, bir miktar eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca çıktı. Araçta bulunan Y.Y. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uşak Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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