Üye Girişi
Haberler

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gram Eroin Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda şüpheli şahısların evinde 55 gram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda şüpheli şahısların evinde 55 gram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.

Fethiye'nin Çamköy Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların evine yapılan operasyonda bir miktar eroin uyuşturucu madde ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri Çamköy Mahallesi'nde ikamet eden M.P. ve İ.K. isimli şüpheli şahsı takibe aldı. Şüpheli şahsın evine yapılan baskında 55 gram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon sonrası M.P. gözaltına alınırken, İ.K. ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Fethiye Muğla Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Düğün Dernek nerede çekildi? Düğün Dernek 1 hangi şehirde, ne zaman çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları ve Düğün Dernek filmi konusu Düğün Dernek oyuncuları kimler? Düğün Dernek konusu nedir? Düğün Dernek nerede çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları kim? Düğün Dernek filmi konusu, oyuncuları ve Düğün Dernek özeti! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. Sezon ne zaman? Survivor Sema Aydemir neden Dominik'e gitti? Acil görev emri nedir? Büyük Beyaz oyuncuları kim? Büyük Beyaz konusu, oyuncuları ve Bücür özeti! Büyük Beyaz konusu nedir? Kanal D Büyük Beyaz filmi oyuncuları! Büyük Beyaz nerede, ne zaman çekildi, hangi ülkenin filmi? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 147. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor - Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Alper Gezeravcı uzaydan döndü mü? Ne zaman, hangi gün dönecek? Başak Demirtaş neden aday olmadı, adaylıktan neden çekildi? 8 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 147. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title