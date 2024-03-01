Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, metamfetamin, bonzai, eroin, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonlarda, 23 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 56 gram eroin, 55 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.