Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de, jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekipler, İpsala'ya bağlı Esetçe beldesindeki denetimleri esnasında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 40 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.