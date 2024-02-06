Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, yaptıkları çalışmada, 2 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 70 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili S.K, G.K, Z.B, ile C.B. gözaltına alındı.
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, yaptıkları çalışmada, 2 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 70 gram eroin ele geçirdi.
Olayla ilgili S.K, G.K, Z.B, ile C.B. gözaltına alındı.