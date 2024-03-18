Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Vize ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait 15 adreste yapılan aramada, 60 kök Hint keneviri, 20 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu ile 1 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.