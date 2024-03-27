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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, bir adrese düzenlenen operasyonda 3 bin 200 gram bonzai emdirilmiş kağıt, 65 gram esrar, 3 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Isparta Güvenlik Suç Güncel Haberler

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