Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Ekiplerce, bir adrese düzenlenen operasyonda 3 bin 200 gram bonzai emdirilmiş kağıt, 65 gram esrar, 3 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.