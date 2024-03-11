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Tekirdağ'da 10 Kişi Uyuşturucudan Yakalandı

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Tekirdağ il genelinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 10 kişi uyuşturucu suçundan yakalandı. Operasyonlarda toplamda 23 adet sentetik hap, 1.1 gram metamfetamin, 4 gram eroin, 13 gram esrar ve diğer uyuşturucu madde ve aparatları ele geçirildi.

Tekirdağ il genelinde jandarma ekiplerince 10 kişi uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuya yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerce uyuşturucu ile yapılan mücadelede Hayrabolu Karabürçek Mahallesinde H.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 23 adet sentetik hap ele geçirildi. Hayrabolu ilçesi Çene Mahallesinde C.G'den 112 adet sentetik hap ve M.K.'den ise 16 adet sentetik hap, 1.1 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Malkara Hacıevhat Mahallesinde Y.R. isimli şahsın çalıştığı evde yapılan aramada, 4 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Süleymanpaşa Husunlu Mahallesinde Ç.Ö., K.T.ve E.A. isimli şahısların üst aramasında, 2 gram metamfetamin, 2 gram kokain 4 adet sentetik ecza hap 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Muratlı ilçesi Balabanlı Mahallesinde V.T. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 13 gram esrar, Kırkkepenekli Mahallesinde M.K. isimli şahsın aracında ve üstünde yapılan aramada, 7 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Kapaklı Pınarça Mahallesinde E.S. isimli şahsın üst aramasında 2 gr esrar ele geçirildi.

Toplamda 10 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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