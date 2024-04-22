Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 58 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin, ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 lira ele geçirilmişti.