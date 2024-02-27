Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 11 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de polisin son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 11 kişi tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu madde üretimine ve satışına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19-25 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 11 kilo 650 gram skunk, 2 kilo 391 gram esrar, 3.125 sentetik ecza, 448,68 gram bonzai, 302,15 gram metamfetamin, 3.02 gram eroin, 0,4 gram hint keneviri tohumu, 4 tabanca, 4 şarjör ve 18 fişek, 3 hassas terazi, 5.300 TL para ele geçirildi.

Operasyonlarda tutuklanan 11 kişi cezaevine gönderildi. - OSMANİYE