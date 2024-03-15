Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Gram Eroin ve 1 Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 35 gram eroin ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından takibe alınan M.T., isimli şahıs Sandıklı ilçesinde gözaltına alındı. Şahsın üst aramasını yapan ekipler 350 içimlik olduğu belirtilen 35 gram eroin ile 1 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR