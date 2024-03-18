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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kişi Yakalandı

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadelede 13 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda bonzai, esrar, metamfetamin, eroin ve extacy ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile yapılan mücadelede 13 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı Mimarsinan Mahallesinde B.C.S. isimli şahsın kaba üst aramasında, 8.5 gram bonzai ele geçirildi.

Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde İ.T. ve C.Y. isimli şahısların kaba üst aramaları sonucunda, 37 gram esrar ele geçirildi.

Çorlu Yenice Mahallesinde K.K. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda, 10 gram esrar, 4 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 1 adet 9 mm. Tabanca, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı,3 bin 190 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Arama yapılan ev sahibi K.K. ile evde bulunan B.K, E.G. ve Y.P isimli şahısların ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Çorlu Önerler Mahallesinde C.T ile İ.A ve O.K. isimli şahısların bulunduğu araçta 1 adet hazır fişek şeklinde esrar ele geçirildi.

Saray Kavacık Mahallesinde G.Ö isimli şahsın üst aramasında, 8 g am esrar, 5 g am metanfetamin olduğu ele geçirildi.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesinde F. Ç. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında, 8 gram eroin ele geçirildi. Hayrabolu Karabürçek Mahallesinde ise S.Ş isimli şahsın yapılan üst aramasında, 20 adet extacy sentetik hap ele geçirildi.

Toplamda 13 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ 3.Sayfa Güncel Haberler

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