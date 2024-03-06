Muş'ta Otobüste Eroin Saklayan Yolcu Tutuklandı
Muş'ta durdurulan otobüste yapılan aramada, bir yolcunun ayağındaki alçının içine gizlenmiş 293,84 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu tutuklandı.
Muş'ta durdurulan otobüste ayağındaki alçının içine eroin saklayan yolcu tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce 4 Mart'ta durdurulan otobüste yapılan aramada, bir yolcunun ayağındaki alçının içine gizlenmiş 293,84 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına altına alınan yolcu, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.