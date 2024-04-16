Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Kapaklı ve Malkara ilçelerindeki operasyonda M.B, S.T, U.C.U, A.U, O.Ö. ve M.T. yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 330 gram sentetik uyuşturucu, 50 sentetik ecza,10 gram esrar ve 12 gram eroin ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.