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Düzce'de 10 Milyon TL Değerinde 25 Kilo Eroin Ele Geçirildi

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Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir minibüsün internet portal kutusunun içerisinde, piyasa değeri 10 milyon TL olan 25 kilo eroin ele geçirildi. Operasyon sonucunda sürücü gözaltına alındı.

Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla bir minibüsün internet portal kutusunun içerisinde, piyasa değeri 10 milyon TL olan 25 kilo eroin geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "uyuşturucu madde ticari yapmak" suçları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TEM otoyolunda operasyon düzenlendi. Bu çerçevede doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan şüpheli bir minibüs durduruldu. Minibüsün üst kısmında bulunan internet portal kutusunun yenileme yapıldığı fark edildi. Kutu içerisinde yapılan incelemelerde 49 parça halinde piyasa değeri 10 milyon lira olan 25 kilo 650 gram eroin maddesi ele geçirildi. Sürücü M.Ö. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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