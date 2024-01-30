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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa, Çerkezköy, Muratlı ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı. Aramalarda, 274 uyuşturucu hap, 10 gram bonzai, 5 gram esrar ve 6 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa, Çerkezköy, Muratlı ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 274 uyuşturucu hap, 10 gram bonzai, 5 gram esrar ve 6 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Çerkezköy Tekirdağ Güvenlik Suç Hukuk Güncel Haberler

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