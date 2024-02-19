Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen operasyonda bazı adres ve otomobillerde arama yaptı.

Operasyonda 1041 sentetik ecza hap, 95 gram esrar, 33 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi, 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.