Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı

Isparta'da jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 3 şahıs tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Isparta'nın Gönen ilçesinde icra edilen faaliyetler neticesinde toplamda 3 bin 200 kullanımlık emdirilmiş kağıt uyuşturucu, 65 gram esrar ve 3 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA