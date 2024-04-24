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Çorlu'da 1 Kilo 60 Gram Eroin ve 1568 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda 1 kilo 60 gram eroin ve 1568 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 lira da bulundu. Şüpheli ev sahibi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evde 1 kilo 60 gram eroin ve 1568 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satanlara yönelik Hıdırağa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada 1 kilo 60 gram eroin, 1568 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ev sahibinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Tekirdağ Çorlu Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon Güncel Haberler

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