Gaziantep'te Narkotik Operasyonlarında 185 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında ocak ayında yapılan operasyonlarda 185 kişi tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ocak ayında yapılan operasyonlarda, 31 kilo 31 gram metamfetamin, 7 kilo 622 gram esrar, 1 kilo 321 gram sentetik kannabinoid, 441 gram eroin, 193 bin 563 adet uyuşturucu hap, 25 adet hassas terazi, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında bin 645 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 185 şüpheli ise tutuklandı. - GAZİANTEP