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Batman'da drone ile takip edilen minibüste 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi

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Batman'da drone ile takip edilip durdurulan minibüsün içinden 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına 2 şüpheli tutuklandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından drone destekli yürütülen çalışma Batman Havalimanı Kavşağı'nda durdurulan bir minibüste dedektör köpek Linda ile arama yapıldı.

Yapılan aramalarda minibüs içerisindeki gizli bölgelere yerleştirilen 3 kilo 810 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.M ve S.M., emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman Narkotik Suçlar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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