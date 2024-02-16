Anadolu Otoyolu'nda Minibüste 25 Kilo Eroin Ele Geçirildi
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan minibüste havalandırma bölümüne gizlenmiş 25 kilo 650 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü Mesut Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan minibüsün havalandırma bölümüne gizlenmiş 25 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, kente uyuşturucu getireceği belirlenen bir minibüsü otoyolun Düzce kesiminde durdurdu.
Minibüste narkotik köpeklerinin katılımıyla yapılan aramada, aracın üst kısmında bulunan havalandırma bölümüne gizlenmiş 25 kilo 650 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Mesut Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.