Elazığ'da 24 Kilo Eroin Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen operasyonda, 24 kilo 650 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında takibe alınan bir aracı durdurdu.

Kiralık olduğu tespit edilen araçta narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada, 48 parça halinde 24 kilo 650 gram eroin ele geçirildi, sürücü T.D. gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında T.D'nin kurye olarak kullanıldığı belirlendi.

Uyuşturucuyu sağladığı ve sevkiyatı organize ettiği iddiasıyla M.E, H.O. ve M.K, Van'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E, H.O. ve T.D. "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.