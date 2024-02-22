Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şahsın kimliğini ve ikametini belirleyen jandarma ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak bir süre takip yapan ekipler yeterli delil ve bulgular üzerine adrese operasyon düzenledi. Şüpheli K.E. yakalanırken, evde yapılan aramalarda 50 gram eroin, 5 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AKSARAY