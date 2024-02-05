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Van'da 30 Kilo Eroin Ele Geçirildi

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Van'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 30 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 30 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 30 kilo 100 gram eroin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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