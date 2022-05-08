Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal (1)

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, alınan 1 puanın kötü olmadığını söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, çok sert bir maç olduğunu belirtti.

Derbilerin zorluğunu bildiklerini aktaran Kartal, "Beşiktaş taraftarının buradaki coşkusu, enerjisi ve isteğiyle zorlu geçeceğini biliyorduk. Çok sert bir maç oldu, oyun çok fazla durdu. 55'e kadar çok fazla kendi oyunumuzu oynayamadık. Oyun çok durdu. Rakip bizi oynatmamak için çok yakın, çok baskı kurarak oynamaya çalıştı. Hakem de buna müsaade etti. Sonuçta bir gol attık bir tane daha çizgiden Larin'in çıkardığı pozisyon vardı. Serdar İrfan'a çıkarsa bir pozisyon daha olabilirdi. Beşiktaş'ın da pozisyonları var. Sonuçta 2 takım da çok iyi mücadele etti. Çok sert bir maç oldu. Mücadele açısından 2 takım da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Kazanmak için geldik. 7 oyuncumuzun yokluğunda gelsek de sahaya çıkanlar yokluklarını aratmadı. 12 maçtır kendi evinde derbi kaybetmeyen Beşiktaş'a karşı 1 puanla ayrılıyoruz. Buradan 1 puanla ayrılmak kötü değil. Biz ligi 2. bitirmek için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Novak'ı mecburiyetten oynattıklarını, Luiz Gustavo'nun ise çok iyi bir maç çıkardığını vurgulayan Kartal, "Tisserand da iyi oynadı. Bu sertlikte, baskı altında daha iyisini yapabilirdik. Serdar Dursun'u daha önce oyundan alacaktım. İstediğim bağlantıları yapamadı. Geçiş oyunumuzda ve sette Serdar çok önemli olduğu için yapacak diye bekledim. Devre arasında kendisini uyardım. Buraya futbol oynamaya geldik. Futbolumuzu oynayalım kazanırız, kaybederiz dedim. Serdar biraz daha üçüncü bölgeden ikinci bölgeye gelip bağlantı kurabilseydi daha etkili olabilirdik. Maç maç değişiyor, oyuncu performansları elinizde değil. Bazı şeyleri yapamıyorsunuz yapamayınca da bunlar oluyor maalesef. Bugüne kadar yaptığı için kredisi vardı onun için bekledim." değerlendirmesinde bulundu.

Şanssız sakatlıklar yaşadıklarını dile getiren Kartal, yönetici Selahattin Baki'nin kendisi için söylediği güzel sözlere ilişkin, "Selahattin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biz taraftarlarımıza, camiamıza layık olmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ligi 2. bitirip Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.