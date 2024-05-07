Haziran ayındaki seçimli genel kurula doğru ilerlerken, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, harekete geçti. Yıldırım'ın Ali Koç'un geçen altı yılda gösterdiği başarısız performansı ve diğer adayların yetersizliğini göz önünde bulundurarak bir karar verdiği düşünülüyor. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? İşte ayrıntılar...

AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Haziran ayındaki seçimli olağanüstü genel kurula doğru ilerlerken, Fenerbahçe'de gözler tüm camianın üzerinde. Mevcut başkan Ali Koç, Şubat ayında yaptığı açıklamada, sezon sonunda görevi bırakacağını ve aday olmayacağını belirtmişti. "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın" ifadeleriyle, camiaya bu değişimin olumlu etkilerini vurgulamıştı. Bu açıklama, Fenerbahçe'nin geleceği için önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

Son gelen haberlere göre Ali Koç, daha önce aldığı karardan geri adım atarak seçimde tekrar aday olma kararı aldı. Koç'un bu kararını ilerleyen günlerde düzenleyeceği bir basın toplantısında açıklaması bekleniyor. Bu gelişme, Fenerbahçe camiası ve taraftarlarında büyük bir merakla bekleniyor ve kulübün geleceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Aziz Yıldırım, eski başkan olarak, Ali Koç'un altı yıllık süreçteki performansını ve diğer adayların yetersizliğini göz önünde bulundurarak harekete geçti. Bu durum, Fenerbahçe camiasında önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor ve önümüzdeki dönemde kulüp üzerinde etkili olabilecek bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sezon sonunda gerçekleşecek olan seçimli genel kurula başkan adayı olarak katılma kararı aldı. Yıldırım, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen açıklamayı planlıyor. Bu gelişme, Fenerbahçe camiasında büyük bir heyecan ve merakla karşılanıyor, kulübün geleceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.