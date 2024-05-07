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Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık için aday olacağı ve eğer seçilirse teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı getireceği öne sürüldü.

Dün akşam Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ve ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran Fenerbahçe'de coşkulu başlayan sezonun hayal kırıklığına doğru sürüklenmesi sonrası Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım harekete geçti. Yıldırım, Ali Koç'un 6 yıllık süredeki başarısız performansı ve adayların yetersizliği sonrası kararını verdi.

AYKUT KOCAMAN MAÇI İZLEDİ

Konyaspor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk ihtimaline mucizelere bırakan Fenerbahçe'de tribünde tanıdık bir isim vardı. Bir dönem hem Fenerbahçe'de hem de Konyaspor'da teknik direktörlük görevi yapmış ve önemli işlere imza atmış olan Aykut Kocaman, karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

ADAY OLUP SEÇİLİRSE AYKUT KOCAMAN'I GETİRECEK

Ali Koç'un seçime tekrardan girme kararı aldığı iddia edilirken eski başkan Aziz Yıldırım'ın 6 yıllık süreçteki sportif başarısızlığın ardından yeniden harekete geçtiği belirtiliyor. Yıldırım'ın aday olup yeniden seçilmesi durumunda Fenerbahçe futbol takımının başındaki ismin Aykut Kocaman olacağı öngörülüyor.

Haberler.com / Barış Polat - Spor

Aykut Kocaman Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (3)

slim shady:

ali koç getirsin aykutu. azizde gelse alide olsa bu kafayla şampiyonluk zor fb için. hakemle filan uğraşmayacak bir başkan alzım bence.Yenilikçi!

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Adam olacak çocuk:

Aziz Yıldırımı başarısız diye gonderdiler..Kadıköy deplasmanında Galatasaray tribünü olarak Aziz başkan bizi bırakma diye çok bagirdik.. Kim gelirse gelsin kafa yapısı değişmez.. Fenerli sonuçta.. 2022 yılından beri bırak galibiyeti isabetli şutunuz dahi yok Galatasaray a karşı hala Galatasaray kollanıyor muhabbetleri... Bence siz sezon sonu 6. yıldızı takın züğürt tesellisi olur..

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Baba Yabgu:

Aykut dön dolaş yine smail olmadı Ersun kardeşim getirin sergeni ne olur yani

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