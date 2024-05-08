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Aziz Yıldırım aday mı? Fenerbahçe başkanlığına Aziz Yıldırım aday olacak mı?

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Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım harekete geçti. Yıldırım, Ali Koç'un 6 yıllık süredeki başarısız performansı ve adayların yetersizliği sonrası kararını verdi. Peki, Aziz Yıldırım aday olacak mı?

Aziz Yıldırım aday mı? Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım harekete geçti. Yıldırım, Ali Koç'un 6 yıllık süredeki başarısız performansı ve adayların yetersizliği sonrası kararını verdi. Peki, Aziz Yıldırım aday olacak mı? Detaylar...

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık için aday olacağı ve eğer seçilirse teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı getireceği öne sürüldü.

Konyaspor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk ihtimaline mucizelere bırakan Fenerbahçe'de tribünde tanıdık bir isim vardı. Bir dönem hem Fenerbahçe'de hem de Konyaspor'da teknik direktörlük görevi yapmış ve önemli işlere imza atmış olan Aykut Kocaman, karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

Aziz Yıldırım aday mı? Fenerbahçe başkanlığına Aziz Yıldırım aday olacak mı?

ADAY OLUP SEÇİLİRSE AYKUT KOCAMAN'I GETİRECEK

Ali Koç'un seçime tekrardan girme kararı aldığı iddia edilirken eski başkan Aziz Yıldırım'ın 6 yıllık süreçteki sportif başarısızlığın ardından yeniden harekete geçtiği belirtiliyor. Yıldırım'ın aday olup yeniden seçilmesi durumunda Fenerbahçe futbol takımının başındaki ismin Aykut Kocaman olacağı öngörülüyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Gündem Spor Haberler

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