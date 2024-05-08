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Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz

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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'deki Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Eğer Kayserispor şampiyon olmuyorsa kimin şampiyon olduğunun bizim için bir önemi yok. Kendimize güvenerek, inanarak bir meydan okumaya gideceğiz" dedi. Yılmaz, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı içerisinde olmasının kendilerini ilgilendirmediğini belirtti ve Kayserispor'un hedefleri doğrultusunda kazanmak için planlarını yaptıklarını ifade etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'de oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"MEYDAN OKUMAYA GİDİYORUZ"

Antrenmandan önce basın mensuplarıyla bir araya gelen Yılmaz, sarı-lacivertli ekiple önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ve oradan puanla dönmek istediklerini söyledi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı içerisinde olmasının kendilerini ilgilendirmediğini dile getiren Yılmaz, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geçen hafta kaybetmiş olduğu puan var ama o ne geçen hafta kaybettiği puan ne de şampiyonluk yarışında olması bizi ilgilendiriyor. Eğer Kayserispor şampiyon olmuyorsa kimin şampiyon olduğunun bizim için bir önemi yok. O yüzden kesinlikle korkmadan Kayserispor'a yakışır bir şekilde kendimize güvenerek, inanarak bir meydan okumaya gideceğiz. Fenerbahçe'ye saygımız sonsuz, taraftarına saygımız sonsuz. Yarışta biraz geri duruma düştüler. Biz Kayserispor'un hedefleri doğrultusunda oraya kazanmaya gideceğiz. Kazanmak için bütün planımızı, programımızı ona göre yapıyoruz. Dediğim gibi kimseden de bir çekincemiz yok" dedi.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor

Burak Yılmaz Kayserispor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (9)

Rüstem Duman:

Bu kulüpler Galatasaray’a neden meydan okumuyor? Neden hep Fenerbahçe ?

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Hakan Ucan:

Çünkü hepsinin babası FENERBAHÇE . annelerinin intikamını alıyorlar ..

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Hüseyin Adalış:

çünkü hepsinin babası fenerbahçe

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Fatih :

fenerbahçeyi bitiren sorular bunlar işte. hep yanlış sorular soruyorsunuz. bu kafayla daha çok meydan okurlar size..

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muhammet akyıldız:

Çünkü fenerbahçe Türkiyenin En Büyük Futbol Kulubü Olduğu İçin Kimse Çekemiyor. Ama bunların büyüklüğü ne kupa büyüklüğü nede başka bir büyüklük. Senelerdir düşünüyorum bulamadım hangi büyüklük :D

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Mehmet Deniz:

Hakikaten bende ayni seyi dusundum.Butun takimlar konu Fener olunca inanilmaz aciklamalar geliyor,inanilmaz motive oluyorlar.Takimlar Fener’e karsi oynadiklari motivasyonla her maçı oynasalar inanilmaz bir lig cikar ortaya

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Etem Memiş:

Sizde beyin yok sezon başından beri Galatasaraya karşı oynanan topu görmüyorsunuz zor puan topladı hep bir farkla yenerek asıl Fenere karşı çok açık oynadıkları için sezon başında hep fark atıyordunuz Bülent uygun ne oldu bi tarafları kalktı Okan buruk ne dedi biz sahada cevabımızı vercez dedi geçti sizinde maçanız yiyorsa sahada verirsiniz cevabı siz bu kafayla 20 senede şampiyon olamassınız küçük takımların rakibisiniz siz

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Oliver:

Etem Bey boşuna dil dökmeyin, arkadaşlar kendi hayal dünyalarında çok mutlu gözüküyorlar. Biz gerçek başarılarla mutlu olurken, bırakın onlar da hayal dünyalarında mutlu olsun :)

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İbrahim Coşkun:

Herkes fenere bilenmiş valla anlamış değilim

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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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