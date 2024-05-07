Üye Girişi
Haberler

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın maç sonu basın toplantısında boş salona konuşma yaptığı görüldü. Kartal'ın o anları kısa sürede viral oldu.

Süper Lig'in 35. haftasında dün akşam deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın basın toplantısı gündeme damga vurdu.

"BOŞ SALONA KONUŞMUŞ"

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntülerde ise deneyimli antrenör İsmail Kartal'ın konuşma yaptığı salonun boş olması dikkatlerden kaçmadı. Onlarca koltuğun neden boş olduğu ise de büyük merak konusu oldu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde;

"SORUMLULUK BANA AİT"

"Bugün maça iyi başladık, aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç net pozisyonumuz vardı. Değişiklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik. Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Sadece gol bulamadık. Sorumluluk bana ait. 7-8 tane net pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece golü bulamadık.

"HALA YARIŞIN İÇİNDEYİZ"

Yarışa devam ediyoruz. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Üzgünüz, yolumuza devam ediyoruz. Matematiksel olarak son maça kadar elimizden geleni yapacağız."

Haberler.com / Betül Cirit - Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Konyaspor Spor Haberler

500

Yorumlar (6)

gökhan Mermer:

spor kamuoyu bu maç sonrası ismail kartal açıklamasını beklerken salonda basın mensubu olmaması skandaldır, rezilliktir. Peki basın neden orada yok ? emir mi almışlar soru sormamak için yoksa protesto mu etmişler ? yok mu açıklayacak bir gazeteci ?

19
3
yanıtYanıtla
Oliver:

İsmail Kartal gitmelerini beklemiş olabilir mi acaba soru almamak için??? Maç sonu açıklamasını yapması gereken zamandan saatler sonra yaptı.

yanıt17
yanıt2
Amokachi:

Gökhan Bey, ben size söyleyeyim. Basın toplantısını yapacak olan kişiler, toplantıdan önce soru alıp almayacaklarına dair bir ön bilgi verirler. Basın toplantısına katılacak basın mensupları, soru alınmayacağı bilgisini önden aldıklarında, toplantıya katılmazlar ve bu haklarıdır. Dolayısıyla burada ayıp, soru soramayacakları bir toplantıya katılmayan basın mensupları değil; soru almaktan kaçınan Fenerbahçe teknik ekibinindir.

yanıt1
yanıt0
Zengin Mutlu:

İsmail kartal çok efendi bir adam Galatasaraylı olarak söylüyorum bunu algı operasyonlarının kurbanı oldu adamı böyle moralsiz görünce üzüldüm hatta şampiyon olsa ilk defa fenerin şampiyon olmasına hoca için sevinebilirim

9
10
yanıtYanıtla
AYHAN BAYRAK:

Çok yazık bizim İsmail alzheimer hastalığına yakalanmış

8
4
yanıtYanıtla
Siranuş Nermer:

onun içinde hiç soru almamış deniyordu zaden ??

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title