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Dzeko sakatlandı mı, derbi oynamayacak mı 2024?

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Sosyal medyada Dzeko'nun antrenmana katılmadığı yönünde yapılan yorumlar sonrası Dzeko sakatlandı mı, derbi oynamayacak mı sorusu merak edildi. Peki, Dzeko sakatlandı mı, derbi oynamayacak mı 2024?

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dezko sporseverlerce yakından takip ediliyor. Bugünkü antrenmana katılmadığı yönünde yapılan yorumlar sonrası Dzeko sakatlandı mı, derbi oynamayacak mı, araştırıldı.

DZEKO SAKATLANDI MI, DERBİ OYNAMAYACAK MI 2024?

Sosyal medyada yapılan yorumlarda Dzeko'nun antrenmana katılmadığı yönünde yorumlar yapıldı. Ancak konu hakkında resmi açıklama gelmedi.

DZEKO KİMDİR?

Edin Dzeko, Boşnak millî futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev yapan oyuncu, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Ayrıca Bosna-Hersek millî takımının da kaptanlığını yapmaktadır. Üst üste üç yıl, Bosna'da Yılın Futbolcusu seçildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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