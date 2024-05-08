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Antalyaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu? Alex de Souza ile anlaştılar mı?

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Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Alex de Souza ile anlaştı. Brezilyalı efsane futbolcu, artık Antalyaspor'un başında olacak. Bu gelişme, Antalyaspor taraftarları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamıştı. Kırmızı-beyazlı kulüp, yeni hocasını buldu. Peki, Antalyaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu? Alex de Souza ile anlaştılar mı?

ANTALYASPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Kırmızı-beyazlı kulüp, yeni hocasını buldu. Akdeniz ekibi, bir süredir gündemde olan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza ile prensip anlaşmasına vardı. Brezilyalı teknik adam, Sergen Yalçın görevdeyken resmi imza atmayı ve Antalya'ya gelmeyi kabul etmedi. İmzalar sezon sonu atılacak.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu? Alex de Souza ile anlaştılar mı?

ANTALYASPOR ALEX DE SOUZA İLE ANLAŞTI MI?

Antalyaspor yönetimi, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile prensipte anlaşma sağladı. Teknik direktörlük kariyerinde Sao Paulo U20 takımı ile Avai'yi çalıştıran 46 yaşındaki Alex, yeni sezonda Antalyaspor'da görev yapacak.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu? Alex de Souza ile anlaştılar mı?

YARDIMCISI KİM OLACAK?

Alex de Souza'nın yardımcı antrenör olarak kendisi gibi Türkiye'de iz bırakan Brezilya asıllı Türk futbolcu Mehmet Aurelio'yu görevlendirdiği öğrenildi. Aurelio, daha önce de Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Alex De Souza Antalyaspor Fenerbahçe Brezilya Antalya Gündem Spor Haberler

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