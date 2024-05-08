Antalyaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu? Alex de Souza ile anlaştılar mı?

Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamıştı. Kırmızı-beyazlı kulüp, yeni hocasını buldu. Peki, Antalyaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu? Alex de Souza ile anlaştılar mı?

ANTALYASPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Kırmızı-beyazlı kulüp, yeni hocasını buldu. Akdeniz ekibi, bir süredir gündemde olan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza ile prensip anlaşmasına vardı. Brezilyalı teknik adam, Sergen Yalçın görevdeyken resmi imza atmayı ve Antalya'ya gelmeyi kabul etmedi. İmzalar sezon sonu atılacak.

ANTALYASPOR ALEX DE SOUZA İLE ANLAŞTI MI?