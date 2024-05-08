FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN? Fenerbahçe başkanlığına kimler aday? Ali Koç, Aziz Yıldırım, Saadettin Saran...

Fenerbahçe'de Ali Koç'un tekrar aday olup olmayacağı ve Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olup olmayacağına dair sorular gündemi meşgul ediyor. Her iki taraf da açıklamalarını sürdürüyor ve taraftarlar seçim sürecini merakla bekliyor. Fenerbahçe'de Haziran ayında yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurul, kulüp için önemli bir dönemece işaret ediyor. Taraftarlar, bu süreci dikkatle takip ediyor ve başkanlık koltuğuna oturacak isimleri merakla bekliyor. FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN? Fenerbahçe başkanlığına kimler aday? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNE KİM ADAY?

Ali Koç, Şubat ayında yaptığı açıklamada, sezon sonunda görevi bırakacağını ve yeni bir başkan ve yönetim kurulu için yer açacağını belirtti. "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın" ifadeleriyle aday olmayacağını açıkladı.

AZİZ YILDIRIM

Gelen iddialara göre, Ali Koç'un seçime tekrar girmeyi düşündüğü ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın da 6 yıllık süreçteki sportif başarısızlığın ardından yeniden aktif rol almak istediği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın, sezon sonundaki seçimli genel kurula başkan adayı olarak katılacağı yüksek sesle konuşuluyor. Bu gelişmeler, kulüp içinde ve taraftarlar arasında büyük ilgiyle karşılanıyor ve seçim sürecine yönelik heyecanı artırıyor.

SAADETTİN SARAN

Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Saran, adaylık sürecinde Ali Koç ile görüştüğünü belirtti. Saran, "Bu sefer, kasım ayında Ali Bey ile görüştük. 'Çok emek verdin, maddi manevi çok yoruldun. Aday olmayacaksan ben varım, bu işi iyi yapacağıma inanıyorum' dedim. O da, 'Ben de senin iyi yapacağına inanıyorum' dedi. 'Ben aday olup olmayacağı bilmiyorum ama asla asla deme' dedi. Bize defterleri açtı. İnanılmaz şeffaf yaklaştı bize. Ona yapılmayanı o bize yaptı. Biz Ali Bey'in şeffaflığı sayesinde Ekim-Kasım ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Şunu iddia ediyorum, Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz" şeklinde konuşmuştu.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe tüzüğüne göre seçim tarihi Mayıs ayı içinde gerçekleşmek zorunda. Geleneksel uygulamaya göre, seçimler genellikle Mayıs ayının son cumartesi günü, yani 25 Mayıs'ta yapılır. Başkan adayları, adaylıklarını bu tarihten en az 7 gün önce Yüksek Divan Kurulu'na (YDK) noter tasdikli 500 imza ile bildirmek zorundadır. Dolayısıyla, en geç 18 Mayıs günü kimin aday olduğu resmi olarak belirlenmiş olacak.