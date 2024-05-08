Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında pazar günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL