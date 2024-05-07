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Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak

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İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 37. haftasında Rams Park Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

Şampiyonluk yarışının kıyasıya devem ettiği Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için taraftar kararı verildi.

2400 FENERBAHÇE TARAFTARI MAÇI YERİNDEN İZLEYECEK

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs'ta oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

MAÇ NE ZAMAN?

Ezeli rakipler arasında 19 Mayıs'ta Rams Park Stadı'nda oynanacak ve nefes kesecek maçın saati henüz belli değil.

PUAN FARKI 6'YA ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken puan farkı 6'ya yükseldi. Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

GÜNCEL PUAN DURUMU

  • 1- Galatasaray: 35 maç-96 puan
  • 2- Fenerbahçe: 35 maç- 90 puan
Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Misafir Spor Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Serkan Kıymaz:

Fb gs maçında ultraslanı almamışlardı. İşte büyük takım farkı. Gelsin 2400 kişi de taraftar görsün

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ISMAIL SAHA:

İsabetli bir karar olmuş. Şammpiyonluğumuzu onlar da görsün.

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utku bulam:

Şampiyonluk görmedim demezler

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sinan çayırcı:

Şampiyonluk maçı . Kazanırsa tur atar Galatasaray .

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