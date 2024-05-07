Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak

Şampiyonluk yarışının kıyasıya devem ettiği Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için taraftar kararı verildi.

2400 FENERBAHÇE TARAFTARI MAÇI YERİNDEN İZLEYECEK

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs'ta oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

MAÇ NE ZAMAN?

Ezeli rakipler arasında 19 Mayıs'ta Rams Park Stadı'nda oynanacak ve nefes kesecek maçın saati henüz belli değil.

PUAN FARKI 6'YA ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken puan farkı 6'ya yükseldi. Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

GÜNCEL PUAN DURUMU