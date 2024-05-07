Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalındaki canlı yayında yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ya sevk edildi

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YILDIRIM ALİ KOÇ'un(Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) 03.05.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe YouTube Ali Koç Spor Haberler

500

Yorumlar (2)

Emir Güler:

BİR ATA SÖZÜ DER Kİ CHAN ÇİN CHON ÇİN ALİ KOCTA OYLE

3
4
yanıtYanıtla
Murat Yıldırım:

Asil Eksiyi Pfdk ya sevketmek lazim :)

3
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title