Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalındaki canlı yayında yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"YILDIRIM ALİ KOÇ'un(Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) 03.05.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.