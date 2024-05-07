Galatasaray - Fenerbahçe derbisine 2 bin 400 misafir takım seyircisi alınacak
İstanbul Valiliği, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun Süper Lig'in 37. haftasında Ali Sami Yen-Rams Park Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verdiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun Süper Lig'in 37. haftasında Ali Sami Yen-Rams Park Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verdiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği, Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galasataray-Fenerbahçe derbisine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
"İl Spor Güvenlik Kurulu,19.05.2024 Pazar günü Ali Sami Yen Rams Park Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Misafir takım seyircisi, maçın oynanacağı Ali Sami Yen-Rams Park Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."