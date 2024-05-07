Aziz Yıldırım yeniden aday mı olacak? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday mı oluyor?

Fenerbahçe'de Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım harekete geçti. Yıldırım, Ali Koç'un 6 yıllık süredeki başarısız performansı ve adayların yetersizliği sonrası kararını verdi. Peki, Aziz Yıldırım yeniden aday mı olacak? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday mı oluyor?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de gözler Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurula çevrildi. Mevcut başkan Ali Koç, Şubat ayında yaptığı açıklamayla, sezon sonunda görevi bırakacağını "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın" ifadelerini kullanarak aday olmayacağını açıklamıştı.

AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, sezon sonunda gerçekleşecek olan seçimli genel kurula başkan adayı olarak katılma kararı aldı. Yıldırım, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklamayı planlıyor.