FENERBAHÇE SAHİLİ'NDE DENİZE GİRENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma başladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma başladı. Fenerbahçe Sahili'nde aileleriyle birlikte dışarı çıkan ve denize giren çocuklar havadan görüntülendi.

DENİZE GİRDİLER

İstanbul Fenerbahçe Sahili'nde 0-14 yaş grubu çocuklar için 4 saatlik sokağa çıkma izni başladığında, çocuklar aileleriyle birlikte dışarıya çıktı. Bazı çocuklar ailesiyle birlikte yürüyüş yaparken bazı çocuklar da bisiklet sürdü. Fenerbahçe Sahili'nde denizde yüzünler de havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü: -----------------Havadan görüntüler-Fenerbahçe Sahili'nde yürüyüş yapanlar-Koşan ve bisiklet süren çocuklar-Sahilde denize girenler

-Genel ve detay görüntü

- İstanbul

Kaynak: DHA