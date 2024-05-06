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Galatasaray şampiyon oldu mu 2024?

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 berabere bitti. Peki, Galatasaray şampiyon oldu mu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Ligde son 3 haftaya girilirken puan farkı 6'ya yükseldi. Galatasaray şampiyon oldu mu

İLK YARI TAT VERMEDİ

Her iki takım da ilk 45 dakikada gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Konyaspor bir girişimde bulunamazken, sarı-lacivertliler birkaç kez rakip kalede gol aradı. Pozisyonlardan sonuç çıkmayınca ilk devre 0-0 beraberlikle tamamlandı.

MERT MÜLDÜR CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mücadelenin 33. dakikasında Tümosan Konyaspor'da Ahmet Oğuz, Ferdi'ye faul yaptı ve ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Bu gerginlik sırasında kulübeden itirazda bulunan Mert Müldür, sarı kart gördü. Böylece Mert Müldür, gelecek hafta Mondihome Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

2 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de arka arkaya sakatlanan Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci oyuna devam edemedi. Teknik direktör İsmail Kartal, 2 yıldızın yerine Mert Müldür ve Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.

İKİNCİ YARIDA DA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk yarıda olduğu gibi Fenerbahçe'nin oyun üstünlüğüyle geçse de her iki takımda bulduğu pozisyonları gole çeviremedi. Maçın 90. dakikasında Konyaspor, Alassane Ndao ile golü buldu ancak VAR'dan gelen uyarı ile pozisyon öncesi ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

PUAN FARKI 6'YA ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken puan farkı 6'ya yükseldi. Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU

1- Galatasaray: 35 maç-96 puan

2- Fenerbahçe: 35 maç- 90 puan

Ligin bitmesine 3 maç kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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